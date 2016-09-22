Санкт-Петербург, 22 сентября, 2016, 13:47 — ИА Регнум. Вывоз за пределы РФ картины русского художника Николая Фешина предотвратили представители ФСБ совместно с сотрудниками Пулковской таможни. Стоимость картины «Портрет Джека Хантера» оценивается в 300 тысяч долларов США.

УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти Картина Николая Фешина «Портрет Джека Хантера»

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ФСБ житель Санкт-Петербурга в начале сентября попытался вывезти картину через воздушную гавань города, однако эта попытка была пресечена в ходе проведенных оперативных мероприятий.

«По имеющемуся экспертному заключению картина «Портрет Джека Хантера» имеет музейную и коллекционную ценность», — подчеркнули в ФСБ.

По данным ведомства, работы Николая Фешина высоко ценятся на мировом рынке художественных ценностей.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в пресс-службе УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Николай Иванович Фешин — выдающийся художник XX века. Родился в 1881 году в Казани. Яркий представитель русского модерна и импрессионизма. Окончил Академию Художеств, был академиком Императорской Академии художеств. В 1923 году эмигрировал в США. Фешина часто называют русско-американским, или художником двух континентов. Фешин умер в США в 1955 году. В 1976 году дочерью Фешина прах был перевезён и перезахоронен в Казани.

Картины Николая Фешина находятся в известных музеях, как Америки, так и России. Самое большое собрание его полотен хранит Музей изобразительных искусств в столице Татарии.