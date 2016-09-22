Москва, 22 сентября, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко подверг резкой критике работу своего конкурента в борьбе за пост главы организации Валерия Газзаева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Мутко

«Не надо ля-ля-ля все время, а то реформаторы сидят и под 40 лет уже реформируют, — цитирует министра спорта РФ «Р-Спорт». — Приезжает мой оппонент во Владикавказ ‑ и выжженная земля. Моя задача простая — буду или нет президентом РФС, хочу, чтобы РФС вернул себе полномочия».

При этом Мутко добавил, что Российский футбольный союз не должен «по-крупному» зависеть от того, кто будет президентом.

«Эта программа должна быть принята на конференции РФС, — заявил Мутко. — У новоизбранного президента будет все на руках, но все важнейшие дела должна решать конференция».

Напомним, что кроме Мутко, в выборах будут участвовать заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев, президент РФПЛ Сергей Прядкин, президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов. Выборы главы РФС пройдут в столице 24 сентября.