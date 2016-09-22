Симферополь, 22 сентября, 2016, 13:38 — ИА Регнум. В конкурсе на замещение вакантной должности главы администрации посёлка Коктебель победил бывший директор филиала предприятия «Мослифт» Олег Содель. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Феодосии Дмитрий Ачкасов.

Чехарда

«Конкурс на замещение вакантной должности главы администрации Коктебеля состоялся 30 августа. Участие в нём принимали три кандидата, — цитирует Ачкасова ИА «Крыминформ». — По итогам конкурса его победителем стал Олег Викторович Содель 1978 года рождения. По образованию Содель является юристом (в 2016 году окончил Саратовскую академию права), ранее он возглавлял филиал ОАО «Мослифт».

По словам чиновника, Содель уже приступил к своим обязанностям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на место главы Коктебеля власти Феодосии пытались пригласить блогера Александра Горного. Предыдущий глава Коктебеля Марк Краснов написал заявление «по собственному желанию». По словам председателя администрации Феодосии Станислава Крысина, Краснов «не справлялся со своими обязанностями».

Напомним, Краснов занимал должность с 25 августа 2015 года до конца июля 2016-го — он исполнял обязанности главы администрации Коктебеля после того, как 7 августа 2015 года глава администрации поселка Коктебель Ростислав Сторожик был обнаружен повешенным в одном из коттеджей пансионата «Приморье», где он жил вместе с женой. А назначенного исполняющим обязанности главы администрации Коктебеля Сергея Падюкова и его подчинённого спустя неделю после трагедии задержали правоохранительные органы при получении взятки в размере 4 тыс. долларов США.

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