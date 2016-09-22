Курск, 22 сентября, 2016, 13:35 — ИА Регнум. В Курске сотрудника закусочной Burger King оштрафовали на 10 тысяч рублей за избиение двух школьников, передает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службе областного управления МВД.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, видеозапись, где сотрудник закусочной бьет школьника, а затем вручает ему швабру и заставляет вытирать пол, разошлась по интернету и вызвала небывалый резонанс. Зрители отмечали, что заснят был именно момент «расплаты», но никто не видел, что делали до этого школьники. Предположительно, школьника заставили вытирать разлитый им же напиток.

Позже в полицию обратились родители одного из избитых школьников. У него зафиксировали синяки и кровоподтеки, полиция провела проверку по факту причинения телесных повреждений. Задержанный сотрудник закусочной раскаялся в своем поведении и объяснил его тем, что именно эти подростки мешали его работе целый год. Несколько раз он пытался с ними поговорить, но безуспешно.

Суд вынес работнику сети фаст-фуда обвинительный приговор за нанесение побоев. Семьям двух школьников он будет обязан выплатить по пять тысяч рублей.