Черкесск, 22 сентября, 2016, 13:29 — ИА Регнум. Парламент Карачаево-Черкесии одобрил кандидатуру на пост председателя правительства республики. Новым премьер-министром стал доктор экономических наук, профессор, бывший управляющий Фондом социального страхования Аслан Озов, сообщили ИА REGNUM 22 сентября в пресс-службе главы и правительства региона.

Ольга Заузанова ИА REGNUM Центральная площадь Карачаево-Черкесии

Кандидатуру Аслана Озова внес на рассмотрение Народного собрания КЧР глава республики Рашид Темрезов. Все 47 депутатов, присутствующие на сессии, проголосовали за его назначение премьер-министром.

По словам главы, лучше всего в пользу предложенного им кандидата говорит эффективная работа в течение 17 лет в должности управляющего регионального отделения Фонда социального страхования по КЧР, опыт работы Аслана Озова с органами федеральной власти и исполнительной власти Карачаево-Черкесии, местного самоуправления. Аслан Озов поблагодарил главу Карачаево-Черкесии за доверие.

Биографическая справка: Аслан Озов с 1999 года по настоящее время работал в должности управляющего региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по Карачаево-Черкесии. За 17 лет работы в этом государственном учреждении он неоднократно поощрялся за добросовестную работу различными наградами, в том числе медалями «За заслуги в социально-трудовой сфере II степени», «За заслуги в проведении всероссийской переписи населения», а также медалью К. Д. Ушинского.

По совместительству преподавал в Аграрном институте при Карачаево-Черкесской государственной технологической академии. Аслан Озов — доктор экономических наук, профессор.