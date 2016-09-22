Ереван, 22 сентября, 2016, 13:29 — ИА Регнум. «Евразийский экономический союз функционирует полтора года и, принимая во внимание глобальные экономические изменения, первые результаты его функционирования весьма ощутимы». Об этом заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, выступая 21 сентября перед преподавателями, аспирантами и студентами Санкт-Петербургского государственного экономического университета (Саркисян является выпускником СПбГЭУ и почетным доктором вуза).

В числе ощутимых результатов он назвал хорошую институциональную оболочку, устранение основных барьеров для движения факторов производства, формирование единых рынков. Саркисян привел конкурентные преимущества Евразийского экономического союза в сравнении с мировыми масштабами:

Общеэкономические показатели ЕАЭС в сравнении с миром

По словам Саркисяна, у Союза стратегическое географическое положение с потенциалом транзитного развития: 1 место в мире по площади территории; 2 место в мире по протяженности железных дорог; 5 место в мире по протяженности автомобильных дорог. «Развитие инфраструктуры создает дополнительные возможности для использования транзитного потенциала ЕАЭС, в том числе экономически эффективного участия в проекте «Экономический пояс Шелкового пути», — отметил он.

ЕАЭС занимает: 1 место в мире по добыче нефти (включая газовый конденсат) — 14.2% мировой добычи, 2 место в мире по добыче газа — 19,2%, 4 место в мире по выработке электроэнергии — 5,1%. «В ЕАЭС проводится скоординированная энергетическая политика, к 2025 г. будут созданы общие рынки газа, нефти и нефтепродуктов. Таким образом, государства-члены создают устойчивую основу для будущего экономического роста, в том числе в виде снижения издержек для производителей ЕАЭС, обеспечения дополнительной макроустойчивости, решения проблем энергообеспечения экономики, использования транзитного потенциала территории Союза и обеспечения оптимального энергопотребления», — отметил докладчик.

В сфере промышленности ЕАЭС занимает: 2 место в мире по производству минеральных удобрений (34.3% мирового производства), 3 место в мире по производству чугуна (4.8% мирового производства) 5 место в мире по производству стали (4,5% мирового производства). В сфере сельского хозяйства ЕАЭС занимает: 3 место в мире — по производству молока (5,5% от мировой выработки), 3 место в мире — по производству картофеля (11.2% от мировой выработки) 5 место в мире — по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур (5,5% от мировой выработки).

«Несмотря на достаточно нестабильный период в мировой экономике динамика макроэкономических показателей ЕАЭС в 2010—2014 гг. была лучше многих более «зрелых» региональных объединений мира и организаций. В частности прирост ВВП ЕАЭС был выше общемировой динамики, а также динамики других региональных организаций: ЕС, ОЭСР, Транстихоокеанское партнерство, МЕРКОСУР (более подробно в Приложении). Проявилась тенденция выравнивания уровня экономического развития между государствами-членами Союза, несмотря на различия в масштабах экономики. Разрыв в уровне ВВП на душу населения сократился с 11,6 в 2010 г. до 9,1 в 2015 г. Также сократился разрыв между государствами-членами по уровню оплаты труда; по производительности труда; по обеспеченности научными кадрами, по показателям безработицы», — сообщил Саркисян.

При этом в 2010—2014 гг. рост экспорта товаров стран ЕАЭС составил 27%, а экспорт готовой продукции в 2010—2015 гг. составил 11,1%. Доля услуг в торговом обороте возросла с 11% в 2010 году до 13,9% в 2015 году. Рост доли взаимной торговли в общем объеме торговли составил 12,1% в 2010 году и 13,6% в 2015 году и 14,2% в 1 квартале 2016-го. Взаимные инвестиции также растут — доля в общем объеме ПИИ в 2014 году составила 4,9%, а в 2015 году — 9,7%.

«Положительный эффект от интеграции был отмечен и представителями бизнес-сообщества. Среди ключевых достижений было выделено устранение барьеров во взаимной торговле товарами, упрощение таможенных и иных процедур при осуществлении внешнеэкономической деятельности. Это позволило существенно сократить временные и административные издержки, в том числе связанные с пересечением внешних границ Союза, представлением и проверкой контролирующими органами необходимой внешнеторговой документации.

Если говорить о перспективе, то сферами экономики, формирующими наибольший совокупный потенциальный эффект в результате интеграции в рамках ЕАЭС (более 60% совокупного эффекта), могут стать следующие: машиностроение, производство нефтепродуктов, производство химических продуктов, резины и пластмассы и прочих неметаллических продуктов и металлургия», — отметил глава ЕЭК.

Топовые позиции сфер экономики, обладающих интеграционным потенциалом

Для государств-членов в отдельности наиболее важными сферами экономики с точки зрения получения максимального интеграционного эффекта являются следующие:

Республика Армения — транспорт и связь (за счет импортозамещения), а также сельское хозяйство и машиностроение.

Республика Беларусь — производство нефтепродуктов, химических продуктов, резины и пластмассы и прочих неметаллических продуктов (в результате прироста экспорта в третьи страны); машиностроение; металлургия; производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

Республика Казахстан — металлургия, машиностроение (в результате прироста экспорта в третьи страны).

Кыргызская Республика — машиностроение, транспорт и связь (за счет импортозамещения), производство нефтепродуктов, химических продуктов, резины и пластмассы и прочих неметаллических продуктов; металлургия (действие мультипликативного эффекта).

Российская Федерация — машиностроение, металлургия, производство нефтепродуктов, химических продуктов, резины и пластмассы и прочих неметаллических продуктов.

Саркисян отметил, что опыт предыдущих 25 лет показал, что ни одно из государств ЕАЭС так и не смогло справиться с современными социально-экономическими вызовами исключительно на национальном уровне, более того, это осознали даже США и Китай, две самые крупные экономики мира, именно по этой причине в настоящее время активно продвигаются проекты Транстихоокеанского партнерства, Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства и Экономического пояса Шелкового пути.

Комиссией выделяются три возможных сценария развития Союза: инерционный «продленный статус-кво» — когда национальные экономики государств-членов функционируют в большей степени независимо и в интеграционной повестке доминируют локальные решения; фрагментарный «транзитно-сырьевой мост» — когда используются существующие конкурентные преимущества Союза (сырьевой, энергетический сектор, удобное географическое положение); сценарий «собственный центр силы» — когда реализуется системный подход к созданию «окон возможностей» и новых конкурентных преимуществ в ответ на долгосрочные мировые тренды и вызовы путем активизации сотрудничества государств-членов в неэнергетических сферах экономики. Комиссия в своей деятельности ориентируется на сценарий «Собственный центр силы».

Согласно долгосрочному прогнозу экономического развития ЕАЭС до 2030 года, подготовленному Комиссией, в случае реализации сценария «собственный центр силы» к 2030 году может быть обеспечен дополнительный интеграционный рост экономики Союза на 210 млрд долларов США (в текущих ценах), а эффект от участия в Союзе для государств-членов может достичь до 13% дополнительного прироста ВВП. Дополнительный интеграционный потенциал привлечения инвестиций из третьих стран за счет масштабов рынка и привлекательности Союза (накопленный к 2030 г. эффект) может составить 90 млрд долл. США, роста объемов ненефтегазового экспорта Союза — 71,3 млрд долл. США (прирост 11,6%). За счет создания условий для роста деловой активности объем взаимной торговли, например, по обрабатывающей промышленности (без нефтепродуктов) может вырасти на 80%. Успешная реализация этого сценария напрямую зависит от степени и глубины интеграционных процессов в Союзе.

«Для успешной реализации этого сценария очевидна необходимость активного сотрудничества государств-членов. Страны Союза в период становления Евразийского экономического союза и до настоящего времени отдают приоритет устранению барьеров в рамках единого экономического пространства и в меньшей степени его трансформации и модернизации с целью эффективного ответа на мировые вызовы. В этой связи фокус внимания и усилий государств-членов в рамках Союза без ущерба для работы по устранению барьеров должен быть нацелен на такие задачи как: объединение ресурсов и потенциала государств-членов в целях ответа на самые сложные тренды и вызовы развития мировой экономики в долгосрочном периоде; синхронное проведение структурных преобразований в государствах-членах в целях повышения мировой конкурентоспособности; максимально возможной реализации интеграционных эффектов (синергии, кооперации и т.д.)», — отметил глава ЕЭК.