Москва, 22 сентября, 2016, 13:25 — ИА Регнум. За атакой на гуманитарный конвой ООН в Сирии не стоит Россия, стране это не нужно ни с военной точки зрения, ни с политической. Такую позицию 21 сентября в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» озвучила советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина.

geralt Стрелки

Читайте также: Правительство ФРГ не видит доказательств бомбардировки гумконвоя в Сирии

«У меня есть абсолютная уверенность в том, что Россия не нападала на гуманитарный конвой в Сирии. Россия была заинтересована в том, чтобы гуманитарная помощь поступила в Алеппо. И надо сказать, что трактовка Министерства обороны России получила поддержку даже среди военных экспертов на Ближнем Востоке. Я отслеживала реакцию на публикацию наших снимков этого инцидента, и многие соглашаются с этой версией. Например, тот факт, что российский беспилотник засёк наличие грузовика с боевиками, они были вооружены. Там как минимум было лёгкое стрелковое оружие, там были миномёты. Возможно, что-то произошло с этим грузовиком», — предположила Елена Супонина.

«Сейчас американцы пытаются с больной головы на здоровую перевести стрелки и продемонстрировать, что якобы с этого конвоя началась дестабилизация обстановки. Это не так, — добавила эксперт. — Эскалация конфликта по новому витку в Сирии началась с попадания по ошибке, намеренно или нет, по правительственной армии в Сирии в Дейр-эз-Зоре».

Как сообщало ИА REGNUM, гуманитарный конвой ООН из десятков автомобилей был обстрелян 19 сентября в районе Урум аль-Кубра (Сирия). Из заявления начальника главного оперативного управления Генштаба РФ генерала-лейтенанта Сергея Рудского следует, что произошедшее выглядит как создание повода для обвинения России и сирийского правительства в срыве гуманитарной операции.