Москва, 22 сентября, 2016, 13:24 — ИА Регнум. В российской столице раньше установленного срока начался отопительный сезон. В первую очередь тело подали на социальные объекты и жилые дома, сообщается 22 сентября на официальном портале мэра Москвы.

pixabay.com Холодная осень

«Бабье лето в Москве отменили, поэтому отопительный сезон начался в этом году раньше, чем было установлено. Подключение проходит успешно», — отметил мэр столицы Сергей Собянин.

Отопление подключено в 80% жилого фонда, среди объектов социальной сферы тепло получают 95−98%. В соответствии с нормативами, отопление в Москве включают, когда среднесуточная температура на протяжении пяти дней не превышает +8 градусов.