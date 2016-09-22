Тюмень, 22 сентября, 2016, 13:22 — ИА Регнум. В Тюменской области закрывается народное такси «Грачи», просуществовавшее три года. С 24 сентября контактный телефон «Грачей» умолкнет, не будет работать и интернет-приложение, сообщили организаторы проекта.

j nnesk sser Такси

Проект «Грачи» был создан молодыми тюменцами Никитой Муравьёвым и Семеном Литвиненко в 2012 году. В нем было задействовано более 1000 активистов. Никита и Семен предложили жителям жителям Тюмени практически бесплатно (изредка покрывались расходы за бензин) передвигаться по городу с попутчиками. Волонтеры движения отбирались тщательно: проводилось собеседование, проверка знания ПДД и манеры вождения, а также общения с клиентами.

Помимо народного такси, «Грачи» запустили радио и были площадкой взаимопомощи для тюменцев. «Через сайт проекта можно было договориться об услугах автомеханика, программиста, дизайнера и фотографа, журналиста, электрика, врача, переводчика, няни, строителя, юриста и т.д. Причём за свои услуги найденные специалисты готовы были взять минимальную плату или даже предоставить её бесплатно тому, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Сломалась машина на трассе, нужно вскопать огород одинокой бабушке, а может просто подвезти ночью домой? «Грачи» готовы были помочь» , — сообщает суть развития проекта Тumix.ru.

«Три года и семь месяцев назад был дан старт проекту под названием «Анти-такси ГРАЧИ». Были взлеты и падения, радость и горе, встречи и расставания. Кто-то здесь нашел свою вторую половину, кто-то опору, друга, подругу, смысл жизни, работу. Сейчас физически не успеваем заниматься проектом на должном уровне. Что бы было все красиво, работоспособно и удобно для всех — это надо уйму свободного времени, вложений финансово и идейно. Но к большому сожалению, все свои возможности и силы мы вкладываем уже в семью, жилье, работу… Да, у нас было допущено в определённый период ряд ошибок, из которых мы уже сделали выводы… и не смогли найти тех людей, который бы переняли все то, что мы несли в массы и надеемся, у нас это получалось», — пишет Сергей Литвиненко в группе «Грачей» в социальной сети.

Организаторы говорят, что об окончательном закрытии проекта пока речь не идёт и свой отход от дел называют каникулами народного такси. Они готовы передать все свои наработки людям, которые согласятся развивать проект дальше, сохраняя его идеалы безвозмездности. Тогда «Грачи» «прилетят» снова.

Кстати, проекты, работающие по принципу народного такси, работают и в других городах страны. Однако они или начинающие, или носят временный характер. Так, в Симферополе медработники уже полгода безвозмездно подвозят на личных автомобилях пожилых людей. Данное такси работает по принципу социального, которое обещали создать, но так и не организовали власти Крыма. Народное такси было запущено в 2016 году на праздновании Дня Победы в Петрозаводске.