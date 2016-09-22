Калининград, 22 сентября, 2016, 13:21 — ИА Регнум. В Калининграде неизвестные напали на инкассаторов, похитив у них крупную сумму денег. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правоохранительных органах региона, инцидент произошёл накануне вечером у отделения № 6 «Почты России» на Московском проспекте, 99. По данным источника, речь идёт о инкассаторов кредитной организации «Почта банк» (бывшее ПАО «Лето банк»).

properm.ru Форма инкассатора Сбербанка

По предварительным данным, преступники битами избили двух инкассаторов, а затем забрали мешки с деньгами. Точная сумма похищенного не афишируется.

ИА REGNUM уточняет, что 8 сентября аналогичное преступление было совершено в Москве, где по инкассаторам открыли огонь, когда они выходили из банка.

В Калининградской области в последний раз ЧП с инкассаторами произошло в 2013 году. Тогда работник «Инкахрана» Михаил Журавлев сам похитил 20 млн рублей из головного расчётно-кассового центра Главного управления Центробанка РФ по Калининградской области.