Вильнюс, 22 сентября, 2016, 13:20 — ИА Регнум. Председатель Сейма Литвы Лорета Граужинене предупредила, что в последнюю неделю перед парламентскими выборами может возникнуть «политический хаос», если после процедуры вотума недоверия будет выражено недоверие министру обороны Юозасу Олекасу и министру сельского хозяйства Виргинии Балтрайтене, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 22 сентября.

mikikakaku.deviantart.com Литовский флаг

Спикер Сейма во время сегодняшней пресс-конференции напомнила, что на следующей неделе министры Балтрайтене и Олекас будут отвечать на представленные им вопросы. «28 числа мы должны будем начать процесс интерпелляции, пройдет открытое голосование. Если будет решено, что ответ министров неудовлетворительны, путем тайного голосования будет решаться вопрос недоверия к министрам. Если случится так, что будет выражено недоверие, в правительстве будут заменены более половины министров, и тогда премьер и правительство должны будут заново получить от Сейма полномочия», — сказала она.

«Может возникнуть политический хаос, потому что 9 октября пройдут выборы, а 5 октября мы должны будем голосовать по вопросу недоверия к Правительству в Сейме», — предупредила Граужинене.

«Должны быть заменены два министра. Министр здравоохранения в тяжелом состоянии (болен острой формой панкреатита и госпитализирован — прим. ИА REGNUM ), поэтому если меняются два министра, правительство должно проверить полномочия. Каждый член Сейма во время голосования должен помнить об ответственности за то, что перед выборами может возникнуть политический хаос», — сказала Граужинене.

О работе Сейма во время сессии председатель парламента сказала: «Неделя была рабочей, комитеты учли мою просьбу и выполнили работы, которые были необходимы для принятия отдельных правовых актов. Приходится сожалеть о том, что накануне Комитет экономики, рассматривая энергетический проект, без всяких серьезных аргументов предложил Сейму его отклонить. Уже чувствуются приближающиеся выборы», — сказал спикер Сейма, пообещав обсудить этот вопрос со старостами фракций.

По словам Граужинене, на данный момент в Сейме активно представляются поправки к Трудовому кодексу. «Мы можем рассмотреть все предложения, но не те, что касаются специфических сфер, таких как работа во вредных условиях. Важно, чтобы правовые акты рассматривались в пользу работника, нужно обратить особое внимание на трудящихся, которые воспитывают малолетних детей, или у которых ограниченные возможности».