Москва, 22 сентября, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Федеральный бюджет на 2017 год и следующую бюджетную трехлетку разумно принимать исходя из консервативных прогнозов — в этом случае вероятность позитивных сюрпризов для бюджета становится выше вероятности сюрпризов негативных. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября аналитик ГК ТeleTrade Михаил Поддубский, комментируя очередной прогноз Минэкономразвития на ближайшие три года.

Freeimages9 Сюрприз

«Прогноз МЭР обновлен не очень сильно, чтобы можно было делать какие-либо резкие выводы. Уменьшение инфляции в 2016 году — это следование прогноза за реальными цифрами, которые мы видим на данный момент», — отмечает он.

Источники покрытия дефицита бюджета при реализации обновленного прогноза остаются теми же, говорит эксперт. «Вопрос дальнейшей индексации пенсионных выплат пока вроде бы не вызывает больших вопросов, бюджетные проблемы по-прежнему очевидны, но решаться они будут, видимо, за счет сокращения других расходных статей бюджета, а также возможных доходов от приватизации», — пояснил он.

Показатели МЭР не противоречат намерению Банка России достичь 4% инфляции концу 2017 года, подчеркивает он. При этом МЭР прогнозирует, что инфляция составит в 2019 году 4,1%. «Разброс в 0.1% между прогнозами Минэкономразвития и ЦБ для показателей через три года не имеет сейчас большого значения», — указал Поддубский.

В сценарии МЭР отражен консервативный прогноз динамики нефтяных цен, хотя текущий их уровень выше, и такой подход оправдан, полагает эксперт. «Мы по-прежнему имеем огромную зависимость наших экономических показателей от динамики нефтяного рынка. То, что в базовом сценарии сейчас отражен уровень нефтяных цен в 40 долларов за баррель, нам кажется правильным — это вполне реальный прогноз. Соответственно, бюджет разумно принимать, исходя из именно таких переменных, тогда вероятность позитивных «сюрпризов» для бюджета будет больше вероятности негативных», — подчеркнул он.

В базовом прогнозе развития экономики России в 2017—2019 годах, подготовленном Минэкономразвития, по сравнению с аналогичным прогнозом от апреля 2016 года ухудшено большинство показателей. Согласно обновленному прогнозу, инфляция в 2019 году составит 4,1% вместо ожидаемых ранее 4%, объем ВВП прогнозируется в размере 98,3 трлн рублей против предполагаемых 101,4 трлн рублей. Курс доллара также буде выше ранее прогнозируемого: средняя стоимость американской валюты составит 64,4 рубля вместо предусмотренных ранее 62,7 рублей. Также в новом варианте прогноза показатель инфляции за 2016 год уменьшен с 6,5% до 5,8%, пишут «Ведомости».