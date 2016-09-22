Москва, 22 сентября, 2016, 13:16 — ИА Регнум. В Москве планируют создать бизнес-инкубатор по обучению стартаперов, сообщил 22 сентября вице-президент МТПП Сурен Варданян. Он отметил, что проект может быть запущен в 2016 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В первую очередь внимание будет уделяться высоким технологиям и сотрудничеству малых и средних предприятий с крупным бизнесом.

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Кроме того, глава МТПП сообщил, что после введения санкций компании из Европы потеряли порядка 100 млрд евро в отношении России. «Нельзя сказать, что для России это безболезненно, понятно, что и мы страдаем из-за этого, но мы достаточно быстро начали дифференцировать наши контакты и связи», — отметил он.

При этом бизнесмены из Германии планируют продолжить сотрудничество с Россией, подчеркнул он.

Напомним, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин сообщил, что зафиксировано падение внешнеэкономического оборота Москвы с Германией, однако столица остается интересной для ведения бизнеса у европейцев.