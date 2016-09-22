Волгоград, 22 сентября, 2016, 13:15 — ИА Регнум. В Волгоградской области раскрыто очередное сексуальное насилие над несовершеннолетним ребёнком. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 22 сентября, подозреваемый уже установлен и задержан.

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Жертвой насильника — жителя города Ленинска — оказалась 13-летняя девочка. Причем издевательства больше года ей пришлось терпеть от собственного отца.

О систематических надругательствах стало известно лишь после того, как в следственные органы обратился сам горе-родитель. Он заявил о якобы имевшей место половой связи его дочери с одноклассниками.

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За надругательство над дошкольником в Волгограде подростка лишили свободы

«Вероятнее всего, подозреваемый тем самым хотел обезопасить себя. В ближайшее время девочка должна была пройти медицинскую комиссию, на которой бы и стало известно о половой жизни школьницы», — пояснили в СКР.

Как уже установили дознаватели, сексуальному насилию свою 13-летнюю дочь злоумышленник подвергал неоднократно, начиная с июня прошлого года. Чаще всего, в момент совершения преступлений мать девочки, а также пятеро ее младших братьев и сестер спали в соседних комнатах.

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Отвечать пред правосудием 36-летнему мужчине придется сразу по двум статьям УК РФ. Его обвинили в изнасилование и насильственных действиях сексуального характера в отношении потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста.

Свою вину в содеянном задержанный уже полностью признал, написав явку с повинной. Правдивость показаний потерпевшей подтвердили психологи, принимавшие участие в допросе девочки.

Пока ведется следствие, злоумышленник будет сидеть в СИЗО. Такую меру пресечения для него избрал суд.

Как сообщало ИА REGNUM, еще одно уголовное дело о насилии над школьницей в Волгоградской области было возбуждено в августе текущего года. О совершенном в отношении ее дочери преступлении в правоохранительные органы сообщила мать 15-летней жертвы. Под подозрение попал житель Иловлинского района, ранее судимый за аналогичное преступление. Из мест лишения свободы он освободился в последний день 2015 года, где отбыл шесть лет.