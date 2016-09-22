Петропавловск-Камчатский, 22 сентября, 2016, 13:15 — ИА Регнум. «Wow!», — возможно, так отреагировал Стивен Сигал на невероятное количество медведей на Курильском озере. На Камчатку легендарный Нико приехал как турист — увидеть заповедный край и порыбачить. Конечно, он видел косолапых на Аляске во время съёмок своего экологического боевика «В смертельной зоне». Но чтобы в выводках было до четырех-пяти медвежат, признается, не мог и представить!

Татьяна Гульбина, Кроноцкий заповедник .

«На Камчатке около 20 тысяч медведей. А в Камчатском заказнике, где Курильское озеро — больше тысячи, — пояснила для ИА REGNUM пресс-секретарь Кроноцкого заповедника Мария Воронцова. — Здесь достаточная кормовая база. Курильское озеро — самое крупное в мире нерестилище нерки. Нерка — это ценный лосось. Кроме того, территория охраняется, здесь нет браконьерства и всегда у мишек полно еды. Из-за этого высокая выживаемость многодетных выводков. Нам встречались уже взрослые выводки, когда медведям по 3−4 года, и было понятно, что это братья и сестры. В природе редко большие выводки доживают до взрослого возраста».

Впрочем, мишек могла привлечь не только нерка, но и звуки блюза, который сыграл на гитаре герой культовых боевиков.

«Он присел отдохнуть, взял у одного из волонтеров, которые нам помогают, гитару и сыграл блюз, — рассказала ИА REGNUM пресс-секретарь Кроноцкого заповедника. — Он же отличный музыкант именно по части блюза. После этого отправился смотреть мишек».

Быть может, играя блюз, Сигал вспомнил о своих корнях: по его собственному признанию, бабушка была родом из Владивостока. На память сотрудники Кроноцкого заповедника подарили актеру форменную кепку службы охраны. А также заверили, что бурых обитателей теперь будут охранять еще лучше — намерены задействовать беспилотники. Что очень порадовало гостя: сегодня такая техника активно используется в национальных парках многих стран — для выявления пожаров, установления фактов браконьерства, топографической съемки местности. «Главная задача рейнджеров — вовремя обнаружить проникновение браконьера на охраняемую территорию и предотвратить преступление против природы, — отметил Стивен Сигал. — Беспилотные летательные аппараты — действительно эффективны в этом».

Что до медведей, то Сигал наблюдал за ними не только из-за электрического забора, которым для безопасности гостей заповедника обнесены здешние кордоны, но и с воды — прокатился на катере по Курильскому озеру.