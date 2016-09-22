Москва, 22 сентября, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Учащийся одной из школ села Дмитриевка Татарского района Новосибирской области получил компьютер в подарок от президента РФ Владимира Путина. Об этом 22 сентября сообщила пресс-служба министерства социального развития Новосибирской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ученик за компьютером

Просьбу о компьютере в подарок 12-летний Максим Чернов отправил президенту летом 2016 года.

«С помощью нового компьютера Максим планирует рассказывать о жизни своего класса и школы, чтобы найти больше друзей в разных регионах страны», — сообщили в Минсоцразвития Новосибирской области.

В ведомстве рассказали, что Максим — отличник, активный участник конкурсов и дистанционных олимпиад, призер Всероссийской олимпиады школьников, международного конкурса по естествознанию и конкурса библиотечных проектов.

Это не первый подарок детям от президента РФ. Так, глава государства неоднократно дарил детям по их просьбе различных животных — щенков, жеребцов.