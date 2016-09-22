Москва, 22 сентября, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Арест Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) средств, находящиеся на счетах московского ФК «Спартак», наложен на основе документов 1996 года. Он никак не связан с матчами «Спартака» и ФК «АЕК» в квалификации Лиги Европы сезона-2016/17. Об этом в своём Facebook сообщил вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов.

publicdomainpictures.net Арест денежных средств

Комментируя появившиеся в СМИ сообщения, что арест счетов «Спартака» может быть связан с нарушениями в матчах квалификации Лиги Европы сезона-2016/17, Измайлов разъяснил, что такие сведения не соответствуют действительности. Арест не имеет никакого отношения к матчам «Спартака» против «АЕКа», которые состоялись в третьем отборочном раунде Лиги Европы УЕФА.

«Основанием для ареста стало постановление швейцарского суда Ньона. Согласно указанному постановлению, оно вынесено во исполнение решения испанского суда Кадиса 2009 года, которое, в свою очередь, вынесено на основании документов, датированных 1996 годом», — сообщил Измайлов. Измайлов отметил, что решение будет обжаловано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, матч между «Спартаком» и «АЕК» состоялся 28 июля 2016 года. Итог матча 1:1. 4 августа состоялся ответный матч: «Спартак» проиграл «АЕК».