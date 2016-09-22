Вологда, 22 сентября, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Массовая гибель рыбы была зафиксирована еще в начале июля на протяженном участке реки Ягорбы в Череповецком районе. Замор произошел от деревни Борисово и вниз по течению на площади порядка 7 тыс. кв. м., сообщили корреспонденту ИА REGNUM в череповецкой межрайонной природоохранной прокуратуре. В результате погибли тысячи особей леща, окуня, плотвы, щуки, судака, язя.

pbs.org Сброс сточных вод

«По результатам отбора проб воды установлено загрязнение водоема по таким загрязняющим веществам, как аммоний-иона, фосфора фосфатов. На основании заключения специалиста, вероятной причиной гибели рыбы в реке Ягорбе является повышение до токсических уровней концентрации именно ионов аммония, средняя численность погибшей рыбы на 1 м2 составила 25 шт. Исходя из этого специалист сделал однозначный вывод: гибель водных рыбы, ихтиофауны является массовой, так как превышает среднестатистический уровень смертности в сотни раз», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM прокурор Череповецкой межрайонной природоохранной прокуратуры Ирина Бородина.

По ее словам, прокуратура провела исследования в месте предполагаемого сброса токсичных веществ. В результате в пробах почвы местного лесного массива было обнаружено высокое содержание аммонийного азота, характерного для недавних неочищенных стоков навоза.

В результате материалы прокурорской проверки передали в череповецкий межрайонный следственный отдел, который возбудил уголовное дело по факту гибели рыбы по ч. 2 статьи 250 УК РФ «Загрязнение вод, повлекшее массовую гибель животных». Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до 2х лет. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Следственном комитете, в настоящий момент подсчитывается ущерб, нанесенный природе. Также выясняются виновники экологического ЧП.

Напомним, что это не первый случай с массовой гибелью рыбы, произошедший в Вологодской области за последнее время. Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале 2015 года замор рыбы произошел в Рыбинском водохранилище из-за недостатка кислорода в воде. В июне того же года рыба погибла на реке Комеле в Грязовецком районе. В том случае причиной замора стала местная свиноферма, сбрасывавшая стоки в водоем.