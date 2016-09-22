Екатеринбург, 22 сентября, 2016, 13:09 — ИА Регнум. Бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий может снова стать членом Совета Федерации. Его кандидатуру уже одобрил президиум регионального политсовета «Единой России».

council.gov.ru Аркадий Чернецкий

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в свердловском региональном отделении партии, теперь с кандидатурой должен согласиться политсовет партии, а затем её рассмотрит президиум Генерального совета «Единой России».

Альтернативы Чернецкому на сегодняшний день нет. При этом у единороссов отсутствуют и сомнения в том, что депутаты свердловского Заксобрания поддержат именно его.

Отметим, чтобы стать членом Совета Федерации от Заксобрания, ему нужно было избраться депутатом регионального парламента. Что он и сделал. На ближайших заседаниях депутаты, скорее всего, вновь отправят его в верхнюю палату парламента страны. Тем более, что в новом составе Заксобрания у «Единой России» порядка 70% своих депутатов.

Напомним, Чернецкий покинул пост мэра Екатеринбурга в ноябре 2010 года и был избран членом Совфеда. Повторно его назначили в верхнюю палату 20 декабря 2011-го. Примечательно, что тогда он не пришёл на заседание Заксобрания, официально было объявлено, что у него больничный. Тем не менее, депутаты поддержали его избрание в Совфед.