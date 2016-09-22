Чебоксары, 22 сентября, 2016, 13:08 — ИА Регнум. Выборы в Чувашии завершились, но протесты и судебные претензии продолжаются. «Справедливая Россия» оспаривает протокол распределения партийных мандатов в Госсовете республики. В партии «в корне не согласны» с предложенным избиркомом решением, полагая, что были нарушены процедура и принцип распределения мандатов. Об обоснованности претензий может свидетельствовать и письмо главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, направленное в адрес главы ЦИК Чувашии Александра Цветкова. Об этом ИА REGNUM сообщил член ЦИК Чувашии, юрист Игорь Михайлов («Справедливая Россия»).

Письмо ЦИК РФ за подписью Эллы Памфиловой

Решение о результатах выборов и распределении мандатов в Госсовете Чувашии было принято на заседании ЦИК республики 21 сентября. Напомним, из 44 депутатов в парламенте 22 места занимают одномандатники, остальные 22 — избранные по партийным спискам. В этом году во всех одномандатных округах победили кандидаты от «Единой России». Остальные 22 мандата подлежат распределению между четырьмя партиями, которые преодолели 5-процентный барьер по единому избирательному округу — а это смогли сделать только четыре парламентские партии. В итоге «Единая Россия», набравшая на выборах 50,65% голосов, получила по единому округу 14 мест из 22, то есть значительно больше половины. Коммунисты и либерал-демократы получили по три мандата, хотя КПРФ поддержали 14,46% избирателей, а ЛДПР — 12,83%. «Справедливой России», которая незначительно уступила либерал-демократам, отдали два места при полученных на выборах 12,59% голосах.

С принципом распределения мандатов по единому округу не согласилась «Справедливая Россия», ссылаясь на то, что «процедура и методика были нарушены». В партии считают, что должны были получить три мандата, а не два, «как решило большинство членов».

«Если говорить упрощённо, то сначала нужно всем партиям, которые преодолели 5-процентный барьер, отдать по одному мандату, что рекомендовало сделать и ЦИК РФ. И только после этого проводить процедуру распределения остальных мандатов, математически высчитывая с учётом полученных на выборах голосов. Согласно этой методике, у КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР было бы по три мандата, а у «Единой России» — 13 вместо 14. На заседании ЦИК Чувашии, минуя первый этап, мандаты распределили сразу, задав соответствующую программу в ГАС «Выборы». В связи с этим, у эсеров получилось два мандата. В корне с этим не согласны, я голосовал против», — поясняет Игорь Михайлов.

Ситуацию накалило письмо за подписью главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, которое было направлено председателю чувашского Центризбиркома Александру Цветкову. В письме, отмечается, в частности, что в законе о выборах в Госсовет Чувашии «не раскрыт» порядок реализации нормы о распределении мандатов между списками кандидатов, допущенными к их распределению, поэтому, «как показывает правоприменительная практика, невозможно исключить ситуации оспаривания распределения депутатских мандатов» «в судебном порядке и отмены соответствующего решения Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики».

«При этом представляется, что порядок распределения депутатских мандатов, при котором каждому списку кандидатов, допущенному в соответствии с законом к распределению депутатских мандатов, до их распределения передаётся по одному депутатскому мандату, наиболее соответствует федеральному законодательству, системному содержанию статей 69, 70 Закона Чувашской Республики и способствует соблюдению принципа равного избирательного права», — поясняется, в частности, в письме ЦИК России. Отметим, в статье 69 закона о выборах в Госсовет речь идёт об определении результатов выборов по единому избирательному округу, в статье 70 — о распределение депутатских мандатов между списками кандидатов.

«Это письмо Эллы Памфилов долгое время прятали от членов ЦИК Чувашии, но сегодня оно придано огласке. ЦИК Чувашии не прислушался к позиции ЦИК РФ и поступил по-другому: «Единая Россия», которая на выборах набрала 50,65% голосов, получила 14 мандатов из 22-х, то есть по простым арифметическим подсчётам — свыше 63%. Поэтому спор о двух или трёх мандатах для «Справедливой России» разрешится уже в судебном порядке», — сказал Игорь Михайлов.

Справороссы готовят документы в Верховный суд Чувашии для оспаривания протокола ЦИК республики о распределении мандатов.