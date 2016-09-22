Иркутск, 22 сентября, 2016, 13:06 — ИА Регнум. Более 9,1 тыс. жилых домов из 27 710 в 36 муниципалитетах Иркутской области подключены к отоплению, что составляет 33% от запланированного объема, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства. Также тепло поступило в 3,3 тыс. объектов социальной сферы из 4988 (67,2%). В рабочий режим вошли 831 котельная из 1026 (81%), тепло будут подавать 13 ТЭЦ, 140 организаций различной организационно-правовой формы.

Goergl Поближе к теплу

Отопительный сезон начался в регионе 1 сентября — в этот день затопили теплоисточники в Катангском районе. По словам заместителя министра жилищной политики, энергетики и транспорта Александра Трифонова, готовность объектов ЖКХ к осеннее-зимнему отопительному периоду можно назвать высокой. Работы по замене ветхих аварийных тепловых и водопроводных сетей еще продолжаются, но трубы уже заменили на протяжении 101 км. По оценкам областных властей, ветхих аварийных тепловых и водопроводных сетей будет заменено на 15−20% больше по сравнению с 2015 годом.

Александр Трифонов сообщил, что в рамках областной программы подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса региона к отопительному сезону предусмотрено 3,6 млрд рублей. За счет областного бюджета финансируются мероприятия в 85 муниципальных образованиях. В различных населенных пунктах возводится 17 новых блочно-модульных котельных, часть из них уже введена в эксплуатацию. В 42 населенных пунктах выполняется реконструкция теплоисточников. По оперативным данным на 21 сентября 2016 года, по всем источникам на подготовку к зиме выделено 2,3 млрд рублей от запланированных средств (64,5%).

По данным министерства жилищной политики, энергетики и транспорта, практически завершен северный завоз, несмотря на сложные природно-климатические условия и значительное маловодье в бассейнах рек Лена и Витим. Топливом в полном объеме обеспечены и Мамско-Чуйский район, и пос. Кропоткин в Бодайбинском районе — территории, где завоз угля проходил с трудностями.

По словам Александра Трифонова, на особом контроле властей региона находится теплоснабжение Байкальска. Грядущий отопительный сезон впервые за последние годы будет проходить без федеральных средств, что обойдется областному бюджету в 170 млн рублей.