Вильнюс, 22 сентября, 2016, 13:05 — ИА Регнум. Основная правящая литовская партия — партия социал-демократов — обвиняет своих предшественников — литовских консерваторов — в срыве работ по демонтажу Игналинской АЭС, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 22 сентября.

Naotokurihara (Naoto Kurihara) Игналинская АЭС

Европейская аудиторская палата распространила отчет, в котором выражает беспокойство по поводу процессов закрытия ядерных ректоров в Литве и предупреждает, что проекты уже сейчас превышают бюджеты и отстают от графиков, а это вызывает риск огромной финансовой ноши, которая придется на долю Литвы. Социал-демократическая партия напомнила, что при власти консерваторов было принято множество, по их мнению, сомнительных решений, которые стоили налогоплательщикам миллионы евро. Из-за этого социал-демократы призвали консерваторов взять на себя политическую ответственность.

Несмотря на то, что сегодня процесс закрытия Игналинской АЭС идет строго по Окончательному плану по прекращению эксплуатации Игналинской АЭС, утвержденному два года назад, работы по закрытию выполняются вовремя и не превышают уставленного финансирования, все еще слышны отзвуки отшумевших конфликтов с подрядчиками, а иногда еще тянется шлейф скандальных решений правительства консерваторов, говорят в партии.

Правящие упрекнули консерваторов в «любви к дорогостоящим иностранным консультантам, качество и результаты услуг которых вызывают сомнения». Правда, по словам членов временной комиссии Сейма, исследовавшей энергетическую стратегию правительства Андрюса Кубилюса, есть подозрения, что иностранные компании — это всего лишь прикрытие для влиятельных адвокатских контор Литвы, необходимое для присвоения денег налогоплательщиков.

Политики привели несколько примеров. Проведенные в 2010—2012 годах конкурсы, объявленные Игналинской АЭС и Висагинской АЭС, вызвали подозрения и у прокуроров. Служба по конкурсным закупкам уже установила нарушения при объявлении конкурсов на предоставление правовых услуг и услуг по связям с общественностью. По данным временной комиссии Сейма, исследовавшей энергетическую стратегию правительства Кубилюса, Висагинская АЭС выбирала очень дорогие юридические конторы Великобритании: NM Rothschild & Sons Limited, Herbert Smith и другие.

В 2011 году руководство Игналинской АЭС за 25,5 миллионов литов наняло британскую юридическую компанию Taylor Wessing, чтобы она помогла вести переговоры с компанией Nukem, выполнявшей работы по закрытию АЭС. «Тогда эта компания потребовала дополнительные средства на строительство хранилищ для радиоактивных веществ и твердого топлива. Но неожиданно инициативу из рук британцев переняла литовская адвокатская контора Tark, Grunte, Sutkienė ir partneriai. В декабре 2011 года компании, выполнявшей работы по закрытию Игналинской АЭС, было заплачено 72,9 млн евро (около 251 млн литов). Но результат потраченных миллионов — плачевный. Компания Nukem получила больше денег, чем требовала, а британским консультантам Taylor Wessing, видимо, зря были заплачены 25,5 млн литов. Консультантам были заплачены сотни миллионов литов, а результат не был достигнут», — в 2014 году утверждала часть членов Комитета Сейма по экономики.

«Мало того, люди, при руководстве которых были приняты такие сомнительные решения, ни капли не пострадали. Наоборот, они и сейчас получили удобные кресла. Например, тогдашний глава проектов Висагинской АЭС Матулёнис, опекаемый советником президента Удренасом, стал руководителем проекта Терминала сжиженного природного газа. А генеральным директором дочерней компании Klaipėdos naftа LITGAS, ответственным за поставку газа терминалу, назначен Доминикас Тучкус, работавший рука об руку с Матулёнисом. Он — бывший глава Отдела экономики Игналинской АЭС», — отмечают в Социал-демократической партии Литвы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Европейская палата аудита предложила ужесточить финансирование демонтажа ИАЭС после 2020 года, при том, что в Литве еще до этого заявляли, что выделенных донорами и ЕС средств не хватит для окончания работ и необходимо просить больше денег.

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