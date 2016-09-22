Ирак, 22 сентября, 2016, 13:03 — ИА Регнум. Иракские военные, при поддержки авиации коалиционных войск, возглавляемых США, захватили центр северного города Шергат, сообщает 22 сентября Reuters.

U.S. Navy Иракский солдат

Боевики «Исламского Государства"(организация, деятельность которой запрещена в РФ), оставшиеся в городе Шергат, разбились на малые группы по три или четыре человека и заняли боевые позиции в жилых домах, сообщило иракское командование. За последние несколько часов три иракских военнослужащих были убиты.

Напомним, освобождение города Шергат имеет стратегическое значение для иракских войск, т.к. Шергат может стать одним из ключевых логистических пунктов при организации наступления на город Мосул, который является мощным укрепрайоном «Исламского Государства"(организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Операция по освобождению Мосула может начаться в начале октября.