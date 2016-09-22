Москва, 22 сентября, 2016, 12:58 — ИА Регнум. В Москве планируют развивать сотрудничество с Дюссельдорфом. Как заявил учредитель и генеральный директор Startplatz Düsseldorf Лорэнц Грэф, столичные IT-компании должны сотрудничать с Германией. «Я думаю, мы можем способствовать этому», — отметил Грэф, подчеркнув, что в ходе дней Дюссельдорфа в столице будет налажен рабочий контакт.

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По его словам, предприниматели Москвы конкурентоспособны в технологическом плане.

Как заявил аместитель руководителя департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Константин Горяинов, несмотря на кризис, Москва привлекательна для европейского бизнеса. По его словам, в столицу приезжает порядка 60% иностранцев с деловыми целями.

Ранее руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин заявил, что в 2016 гду зафиксировано падение внешнеэкономического оборота Москвы с Германией, однако немецкие компании продолжают работать в столице.

В Москве с 21 сентября проходят Дни Дюссельдорфа.