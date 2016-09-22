Париж, 22 сентября, 2016, 12:57 — ИА Регнум. Французская актриса Марион Котийяр в своем Instagram прокомментировала сообщения о своей якобы причастности к разводу голливудских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли. По ее словам, такие вещи не стоит воспринимать всерьез.

David Alexander Elder Марион Котийяр

«Ситуация развивается по спирали и затрагивает людей, которых я люблю», — так Котийяр объяснила то, что ранее не реагировала на новость о разводе голливудских звезд. Котийяр отвергла данные о своем якобы романе с Брэдом Питтом, заявив, что встретила своего мужчину много лет назад.

Также Котийяр впервые рассказала о своей беременности от мужа и отца ее сына Марселя — актера Гийома Кане, с которым Марион счастлива в отношениях. «Он моя любовь, мой лучший друг и единственный, кто мне нужен», — написала актриса.

Она выразила надежду, что Анджелина и Брэд, которого Марион глубоко уважает, обрели мир «в это беспокойное время». Ранее ряд СМИ сообщили, что причиной развода Питта и Джоли стала Котийяр, с которой у Питта якобы начался роман на съемках фильма «Союзники».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября голливудская актриса Анджелина Джоли подала документы на развод со своим звездным супругом актером Бредом Питтом. В качестве причины развода она указала непримиримые разногласия с супругом.