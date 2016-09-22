Ереван, 22 сентября, 2016, 12:48 — ИА Регнум. На заседании правительства Армении сегодня, 22 сентября, премьер Карен Карапетян представил членам кабинета министров четырёх новоназначенных министров.

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По словам Карапетяна, министр финансов Вардан Арамян не нуждается в особом представлении, так как является известной личностью в финансовом мире и прекрасно знает поставленные перед ним задачи.

По поводу министров транспорта и связи, энергетики и природных ресурсов, а также сельского хозяйства, глава правительства сказал, что все трое — известные управленцы в своих отраслях, достаточно хорошо проявившие себя в своих сферах, являются скромными и порядочными людьми, носителями новой культуры управления. «Я связываю с Вааном Мартиросяном, Ашотом Манукяном и Игнатием Аракеляном достаточно большие ожидания», — отметил Карен Карапетян.

Он также проинформировал, что в ближайшем будущем будут разработаны критерии оценки деятельности министерств, ведомств. «Одним из важнейших критериев станет фактор привлечения инвестиций», — сказал он.

Обращаясь к новым членам правительства, Карен Карапетян отметил: «Поздравляю вас, спасибо, что присоединились к нашей команде, согласились работать с нами. Ожидаю от вас реальных, смелых шагов. У Вас есть возможность превратить вверенные вам сферы в сферы мечты, изменить атмосферу, страну».

Вместе тем министр сельского хозяйства Игантий Аракелян получил первое поручение, связанное с организацией процесса закупок винограда.

Глава правительства отметил, что так как в стране из года в год возникают проблемы с закупками урожая винограда, необходимо разработать долгосрочную концепцию.

Карен Карапетян проинформировал, что в настоящий момент есть проблема в селе Агавнадзор, где ЗАО «Веди-Алко» (принадлежит депутату от правящей Республиканской партии Армении — ИА REGNUM ) не выполнило обязательства перед крестьянами.

«Мы обсуждаем различные варианты решения проблемы — вплоть до того, чтобы государство полностью взяло на себя финансирование и управление. Уверен, что государство — не лучший и эффективный управленец, но на данный момент определенным образом мы должны внедрить новую культуру», — сказал он.

По словам главы правительства, один из вариантов — установление ежедневного надзора над процессом. «У нас на перерабатывающих предприятиях достаточно заржавевшая система управления», — добавил он.

Ещё одно резкое заявление премьер сделал по поводу покупок авиабилетов министерствами и ведомствами. «Мы создаём довольно сложные механизмы, чтобы сэкономить государственные средства. Ликвидируйте примитивное воровство», — сказал Карапетян, обращаясь к членам правительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 сентября президент Армении Серж Саргсян произвёл несколько назначений в правительстве. Свои посты потеряли министры финансов, энергетики и природных ресурсов, транспорта, сельского хозяйства.

Новый министр финансов Вардан Арамян занимал должность первого заместителя руководителя администрации президента, а до этого был замминистра финансов. Помимо этого, Арамян член РПА.

Новый министр транспорта Ваан Мартиросян (1962 г.р.) никогда до этого не работал в госструктурах. С 2008 года является председателем совета директоров ЗАО «GNC-Альфа», которое представляет в Армении брэнд «Ростелеком».

Министр энергетики и природных ресурсов Ашот Манукян (1968 г.р.) в середине 90-х работал спецкором в газете «Республика Армения». После этого занимал пост исполнительного секретаря региональной группы по странам Закавказья и Средней Азии банковского надзора Международного Базельского комитета, а также руководителя аппарата и секретаря Совета ЦБ. Затем руководил аппаратом Министерства финансов и экономики, а также заведовал программой Информационно-аналитического центра экономических реформ. В 1998—1999 гг. был главой аппарата премьер-министра, в 1999—2001 гг. — заместителем исполнительного директора Национального телевидения, потом еще два года — вице-председателем Совета Общественной телерадиокомпании. Занимал пост заместителя гендиректора ОАО «Разданская ТЭС». В 2012 году был гендиректором АО «Теласи», в 2015—2016 гг. — гендиректором ЗАО «Энерго Инвест Холдинг». Имеет научную степень доктора экономических наук.

Министр сельского хозяйства Игнатий Аракелян (1972 г.р.) 18-лет работал на Ереванском коньячном заводе (французская группа Pernod Ricard): вначале экспертом, затем главным бухгалтером, финансовым директором и исполнительным директором. Имеет ученую степень кандидата экономических наук.