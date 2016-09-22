Москва, 22 сентября, 2016, 12:45 — ИА Регнум. Увеличение объёма рекламы в средствах массовой информации является антикризисной мерой. Об этом 22 сентября в ходе заседания правительства заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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Так, он предложил рассмотреть поправки в закон, предусматривающие увеличение объема рекламы в печатных СМИ с 40% до 45% печатной площади.

«Время сейчас не самое простое и для СМИ, им не всегда легко, поэтому мы дадим возможность больше получать им денег, больше зарабатывать», — сказал Медведев.