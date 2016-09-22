Лондон, 22 сентября, 2016, 12:44 — ИА Регнум. В ежегодном рейтинге самых популярных туристических направлений от компании MasterCard самым популярным стал Бангкок (Таиланд), сообщает Reuters.

Mathias Krumbholz Ночной Бангкок

В 2016 году Таиланд посетят 21,47 млн международных туристов. На втором месте Лондон, который ранее возглавлял список. Столица Великобритании примет 19,88 млн туристов.

Замыкает тройку лидеров Париж (18,03 млн туристов). Далее следуют Дубаи (15,27 млн) и Нью-Йорк (12,75 млн). Также в топ-10 рейтинга вошли Сингапур (12,11 млн), Куала-Лумпур (12,02 млн), Стамбул (11,95 млн), Токио (11,7 млн) и Сеул (10,2 млн).

Всего в списке 132 города. Самый большой рост турпотока — у Осаки (Япония), за семь лет он вырос на 24,15%.