Ярославль, 22 сентября, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Ярославский художественный музей проводит акцию, посвященную 195-летию со дня закладки Губернаторской усадьбы в Ярославле. В рамках акции всем горожанам предлагаются в подарок желуди из Губернаторского сада, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в музее.

фото ЯХМ

Это отнюдь не случайный подарок — желуди предлагаются с пятнадцати старинных черешчатых дубов, посаженных при основании усадьбы в 1821 году. Эти дубы — свидетели истории усадьбы и Ярославля. Они дарили тень высоким гостям ярославских губернаторов XIX века, в 1917-м были свидетелями революционных изменений, осыпали свои жёлуди под ноги гуляющих в детском парке в середине XX века, а с 1989 года наблюдают всё многообразие жизни Ярославского художественного музея, являясь естественной и живописной частью экспозиции «Губернаторский сад. Скульптура в пленэре».

Сегодня в дубраве сада 26 дубов, из них 15 старинных, 195-летних, три редких краснолистных, один из которых был подарен музею к 1000-летию города посольством Королевства Нидерландов, два — дар «Центра детей и юношества г. Ярославля».

«Друзья, вы помните, что ещё в 1980-е годы Ярославль считался самым зелёным городом на Волге?.. Мы дарим всем вам возможность восстановить этот высокий статус нашему славному городу. Приходите в музей — получайте в подарок жёлуди наших старинных дубов — сажайте — возвращайте в палитру города мощный зелёный цвет!» — обращается к ярославцам Художественный музей.