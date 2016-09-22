Хомс, Сирия, 22 сентября, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Началась эвакуация нескольких сотен сирийских повстанцев из последнего плацдарма в городе Хомсе, сообщает 22 сентября Reuters со ссылкой на государственные СМИ.

Bo yaser Хомс. Последствия войны

Сегодня должны быть эвакуированы 120 боевиков и их семьи. Боевики и члены их семей будут эвакуированы из района Аль-Ваер в северный пригород Хомса, район, находящийся под контролем повстанцев. Им позволят покинуть Аль-Ваер с оружием в руках, сообщили сирийские СМИ.

Начиная с 19 сентября, операция по эвакуации боевиков из района Аль-Ваер была отложена. Первоначально власти Сирии планировали эвакуацию боевиков в провинцию Идлиб на северо-запад страны.