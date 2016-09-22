Москва, 22 сентября, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Министр спорта РФ Виталий Мутко надеется получить 90% голосов в ходе выборов президента Российского футбольного союза, об этом он сообщил на пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Мутко

Мутко, который в настоящее время является главой РФС, подчеркнул, что не боится конкуренции, так как за него проголосуют 90%. Он также добавил, что хочет видеть РФС независимым от личности его главы, кто бы ни был избран на этот пост.

«Независимо от того, буду ли я президентом, я хочу, чтоб РФС вернул себе полномочия, как и другие федерации», — отметил Мутко.

Кроме Мутко, в выборах будут участвовать заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев, президент Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин, президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов. Выборы главы РФС пройдут в столице 24 сентября.