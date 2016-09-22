Ярославль, 22 сентября, 2016, 12:35 — ИА Регнум. 21 сентября на сайте администрации города Рыбинска началось голосование за новый городской символ, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Это второй этап конкурса по определению бренда города.

Спасо-Преображенский собор и мост через Волгу

На первом этапе все желающие могли присылать свои варианты. В 1210 анкетах были названы 39 возможных символа, из которых конкурсная комиссия выбрала 10 наиболее популярных вариантов. Это Монумент «Волга», Спасо-Преображенский собор, Мост через Волгу, Бурлак, Ушаков Ф.Ф., Рыбинский пряник в шоколадной глазури, Здание новой Хлебной биржи, Рыба, Рыбинские моторы (авиадвигатель), Шлюзы (ГЭС).

Из этой десятки будут выбраны три символа — архитектурный, отражающий продукцию города и общий символ. Голосование запущено отдельно по каждой категории.

Голосовать могут только зарегистрированные пользователи городского сайта, пока рыбинцы не проявляют большой активности. На данный момент лидерами в своих номинациях являются Монумент «Волга», Рыба и Спасо-Преображенский собор, которые традиционно используются как символ города (рыба присутствует на гербе города). Голосование продлиться до 27 сентября.