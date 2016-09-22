Биржа, Волга или авиадвигатель: что станет новым символом Рыбинска?
Ярославль, 22 сентября, 2016, 12:35 — ИА Регнум. 21 сентября на сайте администрации города Рыбинска началось голосование за новый городской символ, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Это второй этап конкурса по определению бренда города.
На первом этапе все желающие могли присылать свои варианты. В 1210 анкетах были названы 39 возможных символа, из которых конкурсная комиссия выбрала 10 наиболее популярных вариантов. Это Монумент «Волга», Спасо-Преображенский собор, Мост через Волгу, Бурлак, Ушаков Ф.Ф., Рыбинский пряник в шоколадной глазури, Здание новой Хлебной биржи, Рыба, Рыбинские моторы (авиадвигатель), Шлюзы (ГЭС).
Из этой десятки будут выбраны три символа — архитектурный, отражающий продукцию города и общий символ. Голосование запущено отдельно по каждой категории.
Голосовать могут только зарегистрированные пользователи городского сайта, пока рыбинцы не проявляют большой активности. На данный момент лидерами в своих номинациях являются Монумент «Волга», Рыба и Спасо-Преображенский собор, которые традиционно используются как символ города (рыба присутствует на гербе города). Голосование продлиться до 27 сентября.