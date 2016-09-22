Железногорск, Курская область, 22 сентября, 2016, 12:35 — ИА Регнум. Мэр города Железногорска Виктор Солнцев досрочно сложит свои полномочия, передает портал 46tv. Причиной его отставки стал тот факт, что Солнцев был избран депутатом Курской областной думы и по закону не может совмещать эти должности.

adminzhel.ru Администрация Железногорска

Железногорская дума освободит его от должности на заседании 23 сентября, затем будет объявлен конкурс на должность нового сити-менеджера. Конкур пройдет в несколько этапов, и окончательное решение о том, кто станет новым градоначальником, примут депутаты.

Виктор Солнцев был избран депутатом облдумы в ходе голосования 18 сентября. Он одержал победу в одномандатном округе №22, набрав 39,36% голосов. Также Солнцев был включен в общий список кандидатов от партии «Единая Россия».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в выборах депутатов Курской областной думы шестого созыва списки кандидатов выдвигали пять партий. Победила «Единая Россия» с 50,17% голосов, ЛДПР набрала 18,44% голосов избирателей, КПРФ — 18,14% и «Справедливая Россия» — 6,99%. Единственная партия, которая не смогла преодолеть пятипроцентный барьер — «Зеленые». Они получили всего 2,5% голосов.