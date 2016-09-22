Москва, 22 сентября, 2016, 12:34 — ИА Регнум. В поезде «Ласточка» на Московском центральном кольце (МЦК) в районе Андроновского шоссе обнаружили бесхозный рюкзак. Об этом сообщил «Агентству Москва» источник в экстренных службах.

Gamingforfun365 Рюкзак

«На Аднроновском шоссе, в вагоне поезда «Ласточка» во время движения по МЦК обнаружен бесхозный рюкзак», — сказал источник.

Отмечается, что машинист поезда принял решение высадить пассажиров, после чего отогнал состав в тупик.

В настоящее время на месте обнаружения бесхозного рюкзака работают специальные службы города.

Другие подробности пока неизвестны.