Брянск, 22 сентября, 2016, 12:32 — ИА Регнум. В Брянске 22 сентября начался отопительный сезон 2016−2017 годов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города. Соответствующее постановление подписал мэр Брянска Александр Макаров.

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«В первую очередь тепло придёт на социально значимые объекты: в больницы, детские сады, школы, затем — в жилые дома, административные здания, на предприятия и другие», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 сентября губернатор Александр Богомаз, несмотря на то, что готовность к зиме составляет только 90%, поручил начать отапливать социальные учреждения. При этом подготовку планируют закончить в течение 10 дней.

По данным на лето 2016 года, износ составляет примерно 48%. Из 480 км тепловых сетей в замене нуждается почти 222 км. При этом за последние пять лет в городе было заменено всего 67,7 км труб.