Москва, 22 сентября, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Россия и Израиль договорились о создании рабочей группы, которая займется обменом опытом по нормативно-правовому и техническому регулированию в сфере строительства, вопросами жилищного строительства и ЖКХ. Договоренность достигнута на встрече главы Минстроя РФ Михаила Меня и Чрезвычайного и Полномочного Посла Государства Израиль в РФ Цви Хейфеца, сообщили в Минстрое РФ.

Юрий Степанов. Строители. 1963

«В России сегодня вовлекаются в оборот новые территории для строительства, и это время благоприятно для инвестиций. Мы ждем инвесторов и в сфере ЖКХ, где созданы все условия для концессионеров. Принято весьма либеральное законодательство, установлены долгосрочные тарифы на все время концессионного договора. Нам интересен опыт Израиля и в современных технологиях проектирования, в первую очередь BIM-технологиях, которые мы активно внедряем», — сказал Мень.

«У нас есть хороший опыт в сфере ЖКХ, в первую очередь в технологиях водоотведения и водоочистки который, надеюсь, будет интересен для вас», — отметил посол Цви Хейфец. Он подчеркнул, что видит большие перспективы сотрудничества в сфере обмена технологиями в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве.

Также стороны обсудили Меморандум о взаимопонимании по вопросам развития сотрудничества в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Министерством строительства Государства Израиль, который предполагается подписать в ноябре 2016 года.