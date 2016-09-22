Тула, 22 сентября, 2016, 12:30 — ИА Регнум. Правительство Тульской области сложило свои полномочия 22 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

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Сегодня состоялась церемония вступления в должность главы региона Алексея Дюмина, победившего на выборах 18 сентября. В соответствии со статьей 47 Устава (Основного Закона) Тульской области правительство Тульской области сложило свои полномочия.

Как сообщается, новый состав правительства региона должен быть сформирован не позднее, чем через 30 дней после вступления в должность губернатора.

Прямые выборы губернатора Тульской области прошли в единый день голосования 18 сентября, впервые с 2001 года. Явка составила 45,5%. Победителем был признан самовыдвиженец Алексей Дюмин, с февраля этого года исполнявший обязанности главы региона. Он набрал 84,17% голосов. Представитель КПРФ Олег Лебедев набрал 7,53%, Олег Веселов от «Коммунистов России» — 3,41%, Николай Огольцов от «Российской партии пенсионеров за справедливость» — 2,92%.