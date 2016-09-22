Москва, 22 сентября, 2016, 12:30 — ИА Регнум. Причиной крушения вертолета Ми-8 МЧС в Люберецком районе Московской области мог стать отказ одного из двигателей машины, сообщает «Эхо Москвы».

Alex Beltyukov Вертолет Ми-8

По предварительным данным, у вертолета мог отказать один двигатель. В такой ситуации его функции продолжает выполнять второй двигатель, однако, если вертолет выполняет маневр, он может не справиться с нагрузкой, и машина завалится на бок и рухнет.

Эксперты продолжают работать на месте крушения в Томилинском лесопарке, обнаружены оба бортовых самописца, они не повреждены. «Черные ящики» передадут для расшифровки в Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

Ранее глава МЧС РФ Владимир Пучков почтил минутой молчания память экипажа вертолета Ми-8. Пучков заявил, что погибший экипаж Ми-8 МЧС РФ проявил высокий профессионализм и мужество — он отвел падающую машину от населенных пунктов.

Напомним, на борту вертолета Ми-8, выполнявшего тренировочный полет в Подмосковье, находились глава авиационно-спасательного центра Жуковского полковник Роман Фролов, его заместитель и борттехник. Все они погибли.