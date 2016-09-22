Новосибирск, 22 сентября, 2016, 13:17 — ИА Регнум. Сегодня, 22 сентября, на сессии законодательного собрания Новосибирской области были одобрены поправки в бюджет региона на текущей год. По словам министра финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталия Голубенко, внесены исключительно те корректировки, которые требуют соблюдения параметра долговой нагрузки, и не затрагивает ни одну из ключевых статей, определяющих расходную бюджетную политику на 2016 год. И внесены они в целях соблюдения условий соглашения с Минфином РФ о предоставлении области бюджетного кредита из федерального бюджета в размере более 10 млрд рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

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По условиям федерального Минфина, уровень долговой нагрузки области (соотношение планового государственного долга на конец года к плановым собственным доходам) должен соответствовать фактическому уровню долговой нагрузки в 2015 году, то есть 55%."В этом случае нужно было бы сокращать расходную часть бюджета на 2,7 млрд рублей. Мы обосновали достаточно убедительно, что в случае сокращения расходной части у нас возникнут серьезные проблемы с выполнением ключевых социальных обязательств. Нашу позицию приняли. Соглашение с Минфином России, которое мы подписали, содержит параметры долговой нагрузки на 2016 год 58% (при фактической нагрузке 58,3%). Соответственно, 0,3% мы компенсируем за счет сокращения расходов на обслуживание внутреннего долга», — отметил Виталий Голубенко

Таким образом, после внесения поправок доходы бюджета Новосибирской области на 2016 год предусмотрены в сумме 107,74 млрд рублей (ранее 108,87 млрд рублей), расходы составят 113,99 млрд рублей (ранее 114,55 млрд рублей). Дефицит увеличился с 5,68 млрд рублей до 6,25 млрд рублей, или с 4,96% до 5,48% от расходов.

По словам председателя комитета законодательного собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Александра Морозова, нагрузка на обслуживание внутреннего долга будет снижена почти на 650 млн рублей за счет замены коммерческих кредитов бюджетным. Это позволит рассмотреть возможность реализации целого ряда проектов, в том числе, социальных.