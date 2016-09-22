Владикавказ, 22 сентября, 2016, 12:28 — ИА Регнум. Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров внес на рассмотрение парламента республики кандидатуру Таймураза Тускаева на должность премьер-министра. Об этом сообщает 22 сентября корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, Тускаев уже несколько месяцев является временно исполняющим обязанности председателя правительства Северной Осетии. Кандидатура Тускаева одобрена уже всеми ведущими парламентскими комитетами.

По словам спикера парламента Алексея Мачнева, 27 сентября во Владикавказе пройдет заседание парламента региона, на котором будет названо имя премьер-министра.

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