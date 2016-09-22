В Москве задержали лжебанкиров, обналичивших 500 млн рублей
Москва, 22 сентября, 2016, 12:25 — ИА Регнум. Столичные правоохранители пресекли незаконную деятельность группы, осуществлявшей обналичивание денежных средств, сообщает 22 сентября пресс-служба МВД РФ.
Как пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк, организованная группа существовала длительное время, так как обеспечивала себе конспирацию. Члены группы занимались обналичиванием средств предпринимателей, оставляя в качестве вознаграждения 6,5% от суммы перевода.
Сотрудники полиции задержали 8 подозреваемых, провели 21 обыск, изъяли более 110 печатей юридических лиц, компьютерную технику, телефоны и документы, подтверждающие факты противоправной деятельности.
Также были обнаружены дненжные средства в размере более 10 млн рублей, $147 тыс. и €69 тыс. Предполагается, что лжебанкиры обналичили более 500 млн рублей. Возбуждено уголовное дело ч.2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».