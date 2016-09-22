Москва, 22 сентября, 2016, 12:25 — ИА Регнум. Столичные правоохранители пресекли незаконную деятельность группы, осуществлявшей обналичивание денежных средств, сообщает 22 сентября пресс-служба МВД РФ.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Наличка

Как пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк, организованная группа существовала длительное время, так как обеспечивала себе конспирацию. Члены группы занимались обналичиванием средств предпринимателей, оставляя в качестве вознаграждения 6,5% от суммы перевода.

Сотрудники полиции задержали 8 подозреваемых, провели 21 обыск, изъяли более 110 печатей юридических лиц, компьютерную технику, телефоны и документы, подтверждающие факты противоправной деятельности.

Также были обнаружены дненжные средства в размере более 10 млн рублей, $147 тыс. и €69 тыс. Предполагается, что лжебанкиры обналичили более 500 млн рублей. Возбуждено уголовное дело ч.2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».