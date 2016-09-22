Таллин, 22 сентября, 2016, 12:25 — ИА Регнум. 21 сентября в Таллине состоялась премьера нового эстонского художественного фильма «Разведчик и поэт» (Luuraja ja luuletaja). Об этом сегодня, 22 сентября, сообщает эстонское общественно-правовое телерадиовещание ERR, отмечая, что сценаристом и режиссером ленты стал эстонский актер и режиссер Тоомас Хуссар, фильм выпущен кинокомпанией Allfilm.

Цитата из к/ф «Разведчик и поэт». реж Тоомас Хуссар. 2016. Эстония Иносказательная история в предвоенной обстановке

«Разведчик и поэт» является второй полнометражной картиной Хуссара после ленты «По грибы». В главной роли — известный эстонский артист и стендап комик Ян Ууспыльд.

По сюжету фильма секретный агент эстонских спецслужб Густав Тукк встречает таинственную молодую цыганку. Вскоре выясняется, что эта встреча — ловушка, подстроенная Густаву российской разведкой. Начальство приказывает Тукку продолжать опасные отношения, чтобы выяснить намерения Службы Внешней Разведки России, однако Густав начинает понимать, что влюбляется в незнакомку. Его соперником за сердце молодой женщины также становится и местный поэт-анархист Мику Тяхн.

Отмечается, что «Разведчик и поэт» стал последним фильмом, в котором снялся скончавшийся актер Русского театра Эстонии Олег Рогачев. В этой ленте Рогачеву досталась роль главы российской шпионской сети в Прибалтике.

Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале в Карловых Варах (Чехия) в июле 2016 года.