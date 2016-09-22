Лос-Анджелес, США, 22 сентября, 2016, 12:19 — ИА Регнум. В США сотрудники правоохранительных органов проводят расследование в отношении известного голливудского актера Брэда Питта, который подозревается в жестоком обращении с детьми. Об этом сообщает таблоид TMZ.

SpreePiX Брэд Питт

По данным издания, актер устроил скандал 14 сентября во время полета на частном самолете, который направлялся в Лос-Анджелес. Брэд Питт якобы кричал на своих детей и «применил по отношению к ним физическую силу».

Отмечается, что воздушное судно приземлилось в аэропорту около 8 часов вечера, однако ссора продолжилась и на выходе из самолета.

Комментариев от представителей звездной четы по данному поводу пока не поступило.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 сентября голливудская актриса Анджелина Джоли подала документы на развод со своим звездным супругом актером Бредом Питтом. В качестве причины развода она указала непримиримые разногласия с супругом.

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