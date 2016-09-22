Калуга, 22 сентября, 2016, 12:18 — ИА Регнум.



Фото пресс-службы городской Думы Калуги. Церемония награждения работников завода

Один из крупнейших заводов Калуги — ОАО «Калужский двигатель» отметил полувековой юбилей.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, история даного предприятия началась в 1966 году, когда на базе одного из цехов Калужского турбинного завода и Калужского филиала научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института было создано новое предприятие — Калужский опытный моторный завод. Сегодня ОАО «Калужский двигатель» — современное многопрофильное предприятие, высокомеханизированое и автоматизированное, оснащенное уникальным технологическим оборудованием. В настоящее время завод производит газотурбинные двигатели и электростанции, мини-теплоэлектростанции и газотурбинные автономные средства электроснабжения, выпускает товары народного потребления.

21 сентября коллектив завода поздравил глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.

«Уважаемые работники и ветераны завода «Калужский двигатель»! От имени депутатов городской Думы поздравляю вас с 50-летием предприятия! Сегодня знаменательное событие не только в жизни завода, но и в жизни всего нашего города. В первую очередь хотелось бы отметить ваш вклад в социально-экономическое развитие Калуги, предприятием было построено множество жилых домов, объектов социальной сферы: школ, детских садов, возведён санаторий «Звёздный». Ваш труд высоко оценён руководством Калуги и Калужской области — по ходатайству депутатов городской Думы вашему предприятию присвоено почётное звание «Трудовая слава Калужской области», — обратился к собравшимся Александр Иванов, — На сегодняшний день завод «Калужский двигатель» является флагманом нашей промышленности. Я горжусь тем, что моя трудовая биография началась на «Калужском моторостроительном заводе». Особо хочу отметить тот значительный вклад, который внёс в развитие предприятия его руководитель — Юрий Александрович Лейковский. Юрий Александрович работает на моторостроительном заводе практически с момента его основания, более 35 лет он возглавляет предприятие. Его заслуги были отмечены множеством наград, в том числе званием «Почётный гражданин города Калуги». Ещё раз поздравляю вас с праздником, желаю вам дальнейших трудовых успехов, здоровья, счастья и благополучия».

Глава городского самоуправления вручил заслуженным работникам предприятия Почётные грамоты.