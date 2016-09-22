Санкт-Петербург, 22 сентября, 2016, 12:21 — ИА Регнум. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга подал в Куйбышевский районный суд города исковое заявление о взыскании штрафа в размере 3 млн 440 тыс. рублей с собственника снесенного здания в пригородном поселке Усть-Ижора. Об этом накануне сообщила пресс-служба КГИОП.

kgiop.gov.spb.ru Так выглядело здание в 2011 году

Напомним, об уничтожении выявленного объекта культурного наследия на Шлиссельбургском шоссе в Колпинском районе несколько дней назад сообщили петербургские градозащитники.

«Собственником объекта на праве частной собственности является физическое лицо, которое в соответствии с заключенным в 2012 году с КГИОП охранным обязательством взяло на себя обязательство выполнить реставрацию памятника с приспособлением его для современного использования», — пояснили в смольнинском комитете историю вопроса.

Однако собственник так и не приступил к выполнению работ. Тогда по суду КГИОП в феврале 2016 года по решению суда взыскал с него штраф в размере 50 тыс. рублей и понудил в течение 36 месяцев произвести реставрацию объекта. Тем не менее, несмотря на такое решение суда, история завершилась печально — вместо реставрации владелец снёс здание.

kgiop.gov.spb.ru Сейчас от здания остались лишь фрагменты стен

«Конструкции памятника разрушены — сохранились фрагменты стен первого этажа ранее двухэтажного кирпичного здания, в связи с чем КГИОП 12 августа 2016 года было направлено в УМВД России по Колпинскому району Санкт-Петербурга заявление о преступлении, ответственность за которое предусмотрена статьей 243.1 Уголовного кодекса РФ», — пояснили в КГИОП.

Таким образом, собственнику грозит не только 3,5-миллионный штраф по иску КГИОП. Согласно указанной статье УК РФ, уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей — наказываются штрафом в размере до 3 млн рублей, либо обязательными работами на срок до 400 часов, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.