Великие Луки, Псковская область, 22 сентября, 2016, 12:12 — ИА Регнум. Всероссийский день бега «Кросс наций — 2016» пройдёт 25 сентября в Великих Луках Псковской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, на массовые старты в «южной столице» Псковской области выйдут около 2,5 тысяч бегунов со всех районов области.

Erik van Leeuwen Кросс

Спортивный праздник начнётся в 11:30 с парада спортсменов. В забегах смогут принять участие все желающие при наличии допуска врача, или, если спортсмен старше 18 лет, после личной подписи в карточке бегуна.

Ожидается, что в рамках соревнований состоится километровый VIP-забег, столько же пробегут девочки и мальчики 2007 года рождения и моложе. Дистанцию в 4 км преодолеют бегуны 1997 года рождения и младше, 1996 года рождения и старше; 8 км смогут пробежать юноши 1997 года рождения и младше и женщины 1996 года и старше. Мужчины 1996 года рождения и старше испытают свои силы в забеге на 12 км.

Напомним, Псковская область примет участие во Всероссийском дне бега уже в 12-й раз. В прошлом году соревнования также прошли в Великих Луках.