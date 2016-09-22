Вашингтон, 22 сентября, 2016, 12:08 — ИА Регнум. На снимках поверхности Марса запечатлен необычный объект, напоминающий земную постройку. Сооружение могло быть возведено древними обитателями красной планеты, которые впоследствии перебрались с Марса на Землю, так считает пользователь с ником Тайлер, опубликовавший видеозапись сравнения японского кургана и марсианского холма на хостинге YouТube.

pixabay.com Поверхность Марса

По мнению уфолога, очертания объекта на Марсе очень похожи на японскую гробницу Кофун, контуры которой напоминают форму замочной скважины. В период с 3 по 7 век в такие гробницы использовались при захоронении членов королевских родов.

Исследователь обратил внимание на прямые края объекта и округлое возвышение на его «вершине». Однако специалисты НАСА опровергли версию наблюдателя. Представители американского комического агентства пояснили, что необычное возвышение является просто холмом.