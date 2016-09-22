Симферополь, 22 сентября, 2016, 12:16 — ИА Регнум. Возобновление подачи воды по Северо-Крымскому каналу из Днепра не имеет для полуострова экономического смысла — гидротехническое сооружение запущено и не отвечает современным требованиям по транспортировке воды. Об этом заявил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов, передает КрымPress.

Ван Гог. Подсолнухи. 1887

«Нельзя восстановить то, что было создано при Советском Союзе», — заявил Константинов. По его словам, построенная в 1960-х годах мелиоративная сеть даже в случае возобновления поставок потребует капитальной реконструкции.

Он также отметил, что возобновление подачи днепровской воды в Крым может быть потенциально опасной, русло канала частично заболочено и поросло камышами. «Никто мне не ответит, что они в этой воде нам из Украины поставят, кто ее проверять будет. Сейчас у нас вода чистейшая, минеральная», — подчеркнул глава Госсовета.

За два года без днепровской воды Крым смог сохранить сельхозпроизводство, и теперь главная задача состоит в том, чтобы выработать стратегию экономного использования пресной воды, считает Константинов.

«Нужна стратегия, правила, по которым питьевая вода будет защищена, и обозначены стратегические вещи. По потерям воды в сетях страшные цифры. Значит, надо вкладывать деньги, начинать с замены водопроводов и за 5 лет мы эту систему приведем в порядок, — сказал Константинов.

Отметим, что по Северо-Крымскому каналу полуостров ежегодно получал 1,2 млрд кубометров воды. При этом в 2011 году потери при перекачке воды из Северо-Крымского канала составляли порядка 50−60%.

За период украинской власти на полуострове было уничтожено и расхищено 360 км оросительных систем. Затраты на восстановление системы в 2011 году оценивались в 20 млрд гривен. При этом в качестве основной проблемы указывалось плохое состояние насосно-силового оборудования.

В апреле 2016 года спикер Госсовета Крыма заявил, что подача воды по Северо-Крымскому каналу должна уступить место современным ирригационным технологиям. Несмотря на это, в Госкомитете по водохозяйственному и оросительному комплексу утверждают, что Северо-Крымский канал необходим, поскольку для орошения 405 тыс. га земель нет других столь же крупных источников пресной воды.

Между тем, после перекрытия Северо-Крымского канала Украиной в 2014 году сельское хозяйство полуострова, приспособляясь к новым условиям, уже претерпело значительные изменения — в частности, местные аграрии перешли на выращивание засухоустойчивых культур, таких как зерновые и подсолнечники, отказавшись от возделывания риса и кукурузы и значительно сократив выращивание гороха.