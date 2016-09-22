Таллин, 22 сентября, 2016, 11:56 — ИА Регнум. В парламенте Эстонии голосами правящих партий отклонен в первом чтении проект закона о внесении изменений в Закон «О детских дошкольных учреждениях», согласно которому предлагалось вести госпособие на покрытие расходов на питание детей в дошкольных учреждениях. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 22 сентября, в канцелярии правительства Эстонии, предложение было инициировано фракцией крупнейшей оппозиционной левой Центристской партии Эстонии.

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Данный законопроект предусматривал в государственном бюджете пособие на покрытие расходов на питание для детей 5−7 лет, которые получают дошкольное образование в муниципальных или частных дошкольных учреждениях. Пособие предлагалось ввести в размере 1,5 евро на каждого ребенка — при этом не уточняется, в день или за месяц.

За отклонение законопроекта проголосовали 44 депутата парламента от правящих партий, против — 33 депутата. Таким образом, законопроект был изъят из производства.