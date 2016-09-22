Воронеж, 22 сентября, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Воронежская область вышла на первое место среди российских регионов по росту объемов производства молока. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, доложил главе региона Алексею Гордееву заместитель председателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов 21 сентября.

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По итогам января — августа 2016 года Воронежская область оказалась на девятом месте среди субъектов РФ по производству сырого молока.

Всего за восемь месяцев текущего года в хозяйствах воронежской области получено 370,9 тыс. тонн молока — это на 13,8% больше, чем за тот же период 2015 года.

Наибольший удельный вес производства молока отмечен в Лискинском, Россошанском, Аннинском, Кантемировском и Бобровском районах. На пять крупных компаний-производителей в регионе приходится 49% всего объема производимого молока.

В Регионе строятся и новые предприятия — в настоящее время ведутся работы по строительству молочных комплексов ГК «Молвест» (в Аннинском районе на 3500 голов и в Верхнемамонском районе на 2200), а также ООО «ЭкоНиваАгро» в Лискинском районе на 2800 голов.